Thuram: "Mi sento un giocatore unico, faccio paura ai difensori. Il primo gol contro il Milan è stato l'inizio di tutto"

, attaccante delle della nazionale francese, dall'intervista concessa al magazine GQ in qualità di uomo dell'anno del 2024. L'ex giocatore del Borussia Monchengladbach si è soffermato sui motivi che lo hanno portato al trasferimento in Italia, lo stesso Paese in cui papà Liliam si era affermato a cavallo tra gli anni Novanta e i primi Duemila: “Prima di venire a Milano, guardavo i miei futuri compagni in televisione, vedevo che erano una squadra fortissima. Lo hanno dimostrato arrivando a giocare una finale di Champions League”.Marcus, sempre nel corso dell'intervista a GQ, ha raccontato il primo momento di svolta della sua esperienza con la maglia dell'Inter: “La mia crescita è un insieme di tante belle cose che mi sono accadute.Conquistare lo Scudetto mi ha dato forza, abbiamo fatto molti sacrifici e abbiamo meritato di vincerlo. Ma quella vittoria non è stata la fine di qualcosa, possiamo fare ancora meglio e abbiamo obiettivi importanti”.Marcus Thuram ha poi parlato di sé: “Giocare a San Siro è davvero fantastico, credo che sia una di quelle cose che sognano i bambini quando iniziano a giocare. San Siro mi dà una spinta che non ho mai avuto in nessun altro stadio”.