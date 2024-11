Getty Images

Buchanan chiama David all'Inter: "Canada? Sono legato soprattutto a lui e Davies"

10 minuti fa

L'esterno dell'Inter, Tajon Buchanan, compagno dell'obiettivo nerazzurro Jonathan David nel Canada, ha parlato dell'atmosfera che si è creata in Nazionale, che potrebbe giocare un ruolo importante per quanto riguarda il futuro dell'attaccante del Lille: "Siamo tutti molto legati tra noi, io personalmente sono legato soprattutto ad Alphonso Davies e Jonathan David. Quando c’è questo rapporto si vede pure in campo e l’abbiamo dimostrato"



"Trasferirsi in una squadra a metà stagione è sempre complicato. Non è come all'inizio di una stagione, quando hai un pre-campionato per ambientarti, conoscere i compagni e trovare stabilità. A gennaio tutto è più caotico. È più impegnativo così. Sono in grado di adattarmi a diversi sistemi di gioco: ho giocato sia con due punte che come unico attaccante. Tuttavia, preferirei avere la libertà di muovermi sul campo, di non restare bloccato in una posizione. Questo mi permette di liberarmi dalla pressione, creare spazi e fare la differenza".