Tifosi del Mainz contro Klopp: "Sei impazzito?". Cos'è successo

Getty Images

Alla Mewa Arena di Mainz, durante la partita contro il Lipsia nell'ultima giornata di Bundesliga, criticando il loro ex allenatore per essere entrato nel gruppo Red Bull: "Hai dimenticato cosa ti abbiamo fatto diventare? - si legge - Sei impazzito?". Per lanciare la frecciata al tecnico tedesco i tifosi hanno fatto u gioco di parole usando il termine "bekloppt", che in tedesco vuol dire "pazzo". In un altro striscione mostrato durante la partita veniva ripresa una citazione dello stesso Klopp: "Mi piacciono le persone finché non mi deludono".

- L'ex allenatore del Liverpool è stato annunciato recentemente comei suoi ex tifosi del Mainz non hanno gradito il fatto che il tedesco sia andato a lavorare anche con il Lipsia (tra i vari club della stessa proprietà ci sono anche il Salisburgo in Austria e il Bragantino in Brasile) e non hanno fatto nulla per nasconderlo.- Klopp al Mainz è stato tanto tempo da calciatore - ex difensore - giocando dieci anni dal 1990-91 al 2000-01 in seconda divisione e legando quasi tutta la carriera da giocatore a questo club, nel quale hmantenendo la categoria per tre anni.

- Oltre il danno anche la beffa, perché il Mainz ha perso 0-2 in casa contro il Lipsia totalizzando la terza sconfitta nelle ultime cinque partite., rispondendo alla vittoria di ieri del Bayern e agganciandolo nuovamente a 17 punti in testa alla classifica; la squadra di Rose, insieme a quella di Kompany, sono le uniche due imbattute della Bundesliga.