Klopp massacrato in Germania per l'accordo con Red Bull: "Falso come i suoi denti, ha demolito il suo mito"

AFP via Getty Images

In Germania,. Gran parte della stampa e dei tifosi vedono la scelta dell'ex allenatore di Borussia Dortmund e Liverpool come un tradimento. Come riporta ilnapolista, che raccoglie una rassegna stampa dei commenti della stampa teutonica, il più diretto di tutti è statoPer Der Spiegel, Klopp si presentò come “il Normal one” al Liverpool, in contrapposizione allo Special one Mourinho, suscitando reazioni entusiaste. “”.

“La sua firma con la Red Bull fae tutto ciò che, secondo i tifosi, rappresenta.”, scrive T-online.de, che non ha dubbi sul fatto che Klopp abbia fatto il più grande autogol della sua carriera: “. La sua immagine di emblema carismatico del calcio tedesco è gravemente danneggiata. Quest’uomo, che i tifosi di calcio nazionali hanno ammirato in massa, lascia tutti increduli. Quest’uomo, che forse non ama il calcio quanto ha sempre affermato” .

Sky Germania ricorda che è stata inserita una clausola rescissoria nel suo contratto per poter andare in nazionale. E Oliver Mintzlaff, membro del triumvirato di amministratori delegati della Red Bull, ha detto che Klopp avrà il compito di gettare le basi per il Liefering, il club di seconda divisione austriaco in cui l’azienda inietta i giovani talenti che provengono dalla sua gigantesca accademia, producendo nuovamente altri calciatori di altissimo livello, cosa che non accadeva da molto tempo.