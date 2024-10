Klopp torna in pista con Red Bull: guiderà tutte le squadre di calcio. E può prendere anche la nazionale tedesca

AFP via Getty Images

Il periodo di riflessione è finito,Non c'entra ovviamente nulla la Formula 1, l'allenatore ripartirà con un nuovo ruolo nel mondo del pallone:, con tanto di contratto già firmato. E non solo:- A lanciare l'indiscrezione è il giornalista di Sky Sports DE, Florian Plettenberg: Klopp ha già firmato un lungo contratto,. In virtù di questo accordo il tedesco, che al termine della stagione 2023/24 ha salutato il Liverpool dopo quasi nove anni insieme (era subentrato a Brendan Rodgers l'8 ottobre del 2015), sarà il responsabile delle squadre di calcio del gruppo RB (Lipsia, Salisburgo, New York, ecc.) e consiglierà su questioni relative ad allenamento, filosofia di gioco, sviluppo e trasferimenti di talenti/allenatori e altro. Una scelta questa voluta fortemente da, CEO di Red Bull.

- Klopp quindi a capo di tutto il calcio del gruppo Red Bull, con un occhio sempre rivolto però alla. Sempre secondo quanto riferito da Sky Sports DE infatti, il tecnico si è assicurato un'in futuro, come potenziale successore dell'attuale commissario tecnico