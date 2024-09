Tonali torna a St. James' Park, la coreografia dei tifosi del Newcastle: "Centrocampista Maestro da Milano" VIDEO

AFP via Getty Images

, l’ex centrocampista del, ha recentemente fatto il suo ritorno sul campo con ildopo una lunga squalifica legata al caso scommesse. Il 18 agosto scorso, Tonali è sceso in campo nellaper la partita contro il. Tuttavia, in quella occasione, la squadra era in trasferta e i tifosi locali non hanno avuto l'opportunità di accogliere il centrocampista come avrebbero desiderato.Oggi, incon una coreografia in occasione della prima gara a St. James' Park dopo i 316 giorni di squalifica. Sebbene Tonali non sia stato schierato come titolare dall'allenatore Eddie Howe, i fan del Newcastle, intanto, hanno voluto tributare un omaggio speciale al centrocampista, esponendo un grande striscione in suo onore.

After 316 days of a ban, #NUFC & @worflags welcome Sandro Tonali back to St James’ Park the best way they know; with the Blaydon Races & a magnificent flag display.



pic.twitter.com/f9c88fBjpI — Earth_Wanderer (@earth_tracker) September 1, 2024

è il messaggio dei tifosi dei Magpies per il centrocampista classe 2000, pronto a far decollare la sua esperienza in Premier League e a conquistare nuovamente la Nazionale di Spalletti.