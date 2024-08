Fine squalifica per Tonali, titolare col Newcastle dopo 308 giorni

Getty Images

Dopo 308 lunghissimi giorni, Sandro Tonali torna in campo. Il centrocampista del Newcastle ha scontato la squalifica legata alle scommesse e appena è tornato a disposizione - lo stop finiva proprio oggi, 28 agosto - l’allenatore Eddie Howe l’ha mandato subito in campo da titolare nella partita di Coppa di Lega contro il Nottingham Forest.

FINE SQUALIFICA PER TONALI, LE PAROLE DELL’ALLENATORE - Nella conferenza di ieri l’allenatore aveva annunciato la sua convocazione: “Farà certamente parte della squadra. Quando stai fuori per mesi, hai molto più tempo per analizzare e riflettere. Ma adesso è ora che torni a fare ciò che ama di più, cioè giocare a calcio. Sta molto bene, ha lavorato duramente per rimanere al top della sua condizione. Immagino che proverà un’ampia gamma di emozioni, ma non dovrà fare nulla di straordinario: dovrà giocare con i suoi punti di forza".