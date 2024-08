AFP via Getty Images

E' durata più di un'ora la partita difino a oggi, 28 agosto, giorno di Nottingham Forest-Newcastle, secondo turno di Coppa di Lega. L'allenatore Howe aveva annunciato la presenza del centrocampista italiano tra i convocati, ma a sorpresa l'ha lanciato subito dal primo minuto, tenendolo in campo fino al 62'.- L'ex Milan è stato schierato dal primo minuto da mezz'ala destra nel 4-3-3 dei Magpies, vicino a lui Joelinton e Willock a completare il reparto; T. La partita col Nottingham per Tonali è stato un ritorno alla normalità, una seconda vita e ora Sandro si candida anche per un posto da titolare nella prossima gara di campionato in programma domenica 1° settembre in casa contro il Tottenham.

- Alla vigilia della partita col Nottingham Forest l'allenatore Howe aveva parlato così del ritorno di Sandro Tonali: ". Ma adesso è ora che torni a fare ciò che ama di più, cioè giocare a calcio. Sta molto bene, ha lavorato duramente per rimanere al top della sua condizione. Immagino che proverà un’ampia gamma di emozioni, ma non dovrà fare nulla di straordinario: dovrà giocare con i suoi punti di forza".