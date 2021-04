Chi è il proprietario di calcio più ricco in Italia? La sua squadra milita in Serie B, è tra i presidenti più vincenti della storia del calcio con il Milan e ha un patrimonio personale di 7,6 miliardi di dollari: sì, Silvio Berlusconi è il patron di un club calcistico più ricco d'Italia. Ed è nono tra i 10 proprietari di squadre di calcio al mondo. Alle sue spalle, sia in Italia che nel mondo c'è... Zhang Jindong, patron dell'Inter, che ha un patrimonio di 7,4 miliardi di dollari.



Forbes ha stilato la classifica degli uomini più ricchi del mondo, tra i quali ci sono diversi proprietari di società clacistiche. Al primo posto c'è Carlos Slim, che detiene anche il Real Oviedo, squadra spagnola che milita in Segunda. Ecco la top 10 italiana.





10. Marco Squinzi e Veronica Squinzi, patron del Sassuolo: 1 miliardo di dollari di patrimonio.