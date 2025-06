Tore André Flo e la Norvegia del 1998, l'era gloriosa 30 anni prima di Haaland

ITALIA-NORVEGIA, VIERI SCACCIA VIA GLI INCUBI SCANDINAVI

Italia-Norvegia, remake fra l’altro del match del girone di USA ’94, terminato 1-0 per gli Azzurri, pur in 10 contro 11 per l’espulsione di Pagliuca, grazie ad una rete di Dino Baggio, si gioca al Velodrome di Marsiglia il 27 giugno 1998.

Come spesso accade la stampa italiana analizza nei giorni precedenti la squadra avversaria e finisce per esaltare il suo centravanti. Tore André Flo viene dipinto come un autentico spauracchio per la difesa italiana, orfana di Alessandro Nesta, infortunatosi gravemente nella gara contro l’Austria. Per di più “I Leoni” sono imbattuti da 17 partite, dal 29 marzo 1997.

Due giorni prima della partita, la “Gazzetta dello Sport” titola: “Attenti a Flonaldo, il fenomeno dei Fiordi”. Nell’articolo trovano spazio anche le parole del centravanti norvegese, che prova a minimizzare sulle sue qualità: «Per noi sarà una partita molto difficile, perché il Brasile non era costretto a vincere, mentre l’Italia lo sarà».

Alla vigilia della gara, il Ct. Olsen rilancia alimentando le paure italiane:

«Chi ricorda la sconfitta del ’94 non ha capito che sarà una partita diversa – dichiara, come riporta “La Stampa” -. Noi abbiamo cambiato poco, l’Italia invece è un’altra squadra e io spero che marchi a uomo perché è una situazione che ci piace. Allora ci sorpresero, attaccando con tanti lanci lunghi, sovvertirono le mie attese: i lanci lunghi erano la mia specialità».

«La vittoria sul Brasile fa pensare che siamo l’incubo del Mondiale. Ma il Brasile non aveva niente da chiedere, mentre l’Italia sa che questa è come una partita di Coppa, o noi o loro».

E su “Flonaldo” non ha dubbi.

«Flo oggi è fra i più bravi del Mondo, non lo cambierei con Ronaldo».

Parole forti, che alimentano la paura italiana. Tanto che un altro quotidiano, “La Repubblica”, si chiede:

«Chi marcherà Flo?», per poi autorispondersi: «Paolo (Maldini, ndc) se ne occuperà». Maldini in quella partita raggiungerà il record azzurro di Antonio Cabrini e Gaetano Scirea, con 18 partite disputate ai Mondiali. Ma non sarà lui a controllare da vicino lo spauracchio norvegese.

Il Ct. Cesare Maldini, infatti, decide di farlo francobollare da Fabio Cannavaro. Che nonostante sia più basso del norvegese, e gli ceda un po’ di centimetri in altezza, non gli darà tregua. Forse è proprio il centrale del Parma l’unico a non sentire particolari pressioni.

«A Wembley ho affrontato Shearer - ricorda nei giorni che precedono la sfida -. Adesso c’è questo Flo e vi dirò dopo la partita se è davvero un fenomeno. Lo rispetto ma non lo temo. In carriera ho affrontato senza complessi decine di attaccanti più alti di me, da Silenzi a Bierhoff. E poi non sono solo: mi aiuteranno i compagni della difesa».

Solo Gianni Mura, dalle colonne de “La Repubblica”, scrive un pezzo dal titolo: “Italia-Norvegia col fiato sospeso. Ma non è il caso di avere paura”. Evidenziando che è una tendenza mediatica tutta italiana quella di ingigantire gli avversari di turno.

Al seguito della Nazionale scandinava arrivano a Marsiglia 111 giornalisti. La Federazione stabilisce anche un premio in denaro di 35 milioni di Lire per la squadra in caso di passaggio del turno. Nell’ambiente della Nazionale scandinava filtra grande ottimismo.

Gli azzurri scendono in campo con il 4-4-2: Bergomi e Fabio Cannavaro sono i due centrali, con Costacurta a destra e Maldini a sinistra. A centrocampo Dino Baggio agisce defilato sulla sinistra, con Moriero ala destra e in mezzo il tandem Albertini-Di Biagio. Davanti Cesare Maldini preferisce Del Piero a Roberto Baggio come partner di Christian Vieri. Solito 4-5-1, invece, per “I Leoni”.

Cannavaro francobolla da subito Flo, mentre in attacco Vieri toglie già al 18’ le castagne dal fuoco agli Azzurri: palla recuperata sulla propria trequarti difensiva e consegnata a Di Biagio, che con un gran lancio in verticale premia lo scatto in profondità del centravanti. Il bomber dell’Atletico Madrid “brucia” in velocità Eggen e da appena dentro l’area fulmina il portiere Grodas con un preciso rasoterra col destro.

Per Bobo è il 5° gol in 4 partite, una media che lo eleva a bomber di caratura internazionale. Alla storia passa anche l’iconica esultanza messa in scena dallo stesso Vieri e da Alex Del Piero, che lungo la fascia laterale si siedono l’uno di fronte all’altro. Vieri sarà anche scelto come copertina di Fifa ’98.

«C’era un caldo da svenimento. Mi sono seduto perché ero stecchito», dirà anni dopo Vieri. E Del Piero aggiungerà: «Io ti ho visto seduto e ti ho seguito. Tutto casuale. Possiamo anche confermarlo».

Per la Norvegia di Olsen un duro colpo. Tanto che il Ct. non riesce a variare il canovaccio tattico che aveva preparato. La Norvegia, pur sotto nel punteggio, continua nella sua trama fitta di passaggi in mezzo al campo, per poi provare a liberare con il lancio lungo Flo.

Con Cannavaro che anticipa sistematicamente lo spauracchio avversario, per gli Azzurri e facile trovare le contromisure. Solo la scarsa vena di giornata di Del Piero impedisce all’Italia di raddoppiare verso lo scadere della prima frazione: al 41’, liberato da Paolo Maldini, il numero 10 azzurro si incunea nella difesa avversaria ma poi calcia in bocca a Grodas in uscita. Cinque minuti dopo, smarcato da un assist di Vieri, tenta un pallonetto dal limite dell’area ma la conclusione è debole e viene intercettata facilmente dal portiere norvegese.

Nella ripresa ancora Del Piero, servito in profondità da Albertini, conclude l’azione con un diagonale che esce fuori di un soffio. Cesare Maldini inserisce Di Livio per Moriero, Pessotto per Albertini e Chiesa per Del Piero.

L’idea è quella di addormentare la partita, ma al 71’ gli scandinavi producono la prima vera palla-gol della partita: scambio fra H. Flo e Mykland, che crossa in area dalla destra. Per la prima volta T. A. Flo anticipa di testa Cannavaro sotto misura ma Pagliuca blocca miracolosamente nei pressi della riga.

Gli ultimi minuti sono sofferti, con gli scandinavi in avanti per il forcing finale alla ricerca del pareggio e gli Azzurri a difendere con le unghie e con i denti il risicato vantaggio. Quando il tedesco Heynemann fischia la fine, sugli spalti del Velodrome e in campo esplode la gioia per la vittoria dell’Italia.

Lo spauracchio “Flonaldo” è stato neutralizzato e la Nazionale ottiene la qualificazione ai quarti di finale di Francia ’98, imponendosi per 1-0. L’euforia italiana sarà tuttavia breve: nei quarti avranno la meglio infatti i padroni di casa transalpini, che si imporranno ai rigori per 4-3, con Di Biagio che fallirà il rigore decisivo, calciandolo sulla traversa.

La Norvegia sarà comunque soddisfatta per aver eguagliato il miglior risultato di sempre ai Mondiali (raggiungimento degli ottavi di finale come nel 1938) e tornerà in patria lasciando un buon ricordo di sé. Pur senza più raggiungere le vette della magica annata per lui 1997/98, il suo giocatore più rappresentativo, Tore André Flo, continuerà a segnare molti gol sia a livello di club che di Nazionale.

Lasciato il Chelsea dopo 4 anni in Inghilterra con 50 gol in 163 partite, e vinta anche un F.A. Cup e uno Charity Shield, Flo andrà dapprima a giocare in Scozia con i Rangers (35 reti in 68 partite) per poi proseguire la carriera di nuovo in Inghilterra col Sunderland (6 centri in 32 partite) e in Italia con il Siena (15 reti in 69 gare in due anni). Indosserà ancora le maglie del Valerenga in patria, poi Leeds United, Milton Keynes Dons e Sogndal.

In Nazionale collezionerà invece in tutto 23 reti in 76 presenze (6° miglior marcatore di sempre a pari merito con il suo coetaneo Solskjaer, raggiunto recentemente anche dal bomber dell’Atletico Madrid Sørloth). Il 14 agosto 2012 all’età di 39 anni, colui che era stato lo spauracchio dell’Italia ai Mondiali ’98 si ritira definitivamente dal calcio giocato. Allenerà le giovanili del Chelsea per diventarne successivamente osservatore e testimonial. In mezzo anche una partecipazione da ballerino al “Ballando con le stelle” norvegese.