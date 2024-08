Torino-Atalanta: le formazioni, dove vederla in TV e in streaming

Getty Images

Torino-Atalanta è uno degli anticipi della seconda giornata del campionato di Serie A 2024/2025, il calcio d'inizio è alle ore 18.30 di sabato 24 agosto. Sarà una partita particolare per Raoul Bellanova che ha appena lasciato la squadra granata per trasferirsi proprio in quella nerazzurra.



TORINO-ATALANTA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING



Partita: Torino-Atalanta

Data: sabato 24 agosto 2024

Orario: 18.30.

Canale TV: Dazn

Streaming: Dazn

Telecronaca: Edoardo Testoni e Alessandro Budel



DOVE VEDERE TORINO-ATALANTA - La partita Torino-Atalanta può essere vista in diretta su Dazn attraverso qualsiasi tipo di dispositivo connesso alla rete: computer, smartphone, tablet, smart tv, console di gioco (Xbox e PlayStation) e dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione

Segui Torino-Atalanta in diretta su DAZN

GUARDA SU DAZN

Streaming: Dazn.In casa granata il neoacquistopartirà dalla panchina, sulla fascia destra dovrebbe giocare dal primo minuto. Sulla fascia sinistra ballottaggio tra, con il primo favorito sul secondo, in attacco invececontende la maglia da titolare a. Nell'Atalanta da valutare le condizioni di, dovrebbe tornare tra i convocati Lookman, anche se non è detto che possa scendere in campo dal 1'.

: Milinkovic-Savic; Vojvoda, Coco, Masina; Dembelé, Ricci, Linetty, Ilic, Lazaro; Sanabria, Zapata. All. Vanoli: Carnesecchi; Djimsiti, De Roon, Hien; Zappacosta, Ederson, Pasalic, Ruggeri; Brescianini, De Keteleare; Retegui. All. Gasperini