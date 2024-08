Pedersen arriva a Torino: le ultime

GETTY

sta per diventare ufficialmente un nuovo calciatore del. Il terzino norvegese nelle prossime ore sarà nel capoluogo piemontese dove sosterrà le visite mediche e firmerà il contratto con la sua nuova squadra. Poi inizierà a lavorare agli ordini diPedersen arriva al Torino dalcon la formula del prestito oneroso a 1 milioni con diritto di riscatto a 3,5 milioni di euro. un'operazione da 4,5 milioni in totale. Circa un quinto rispetto a quanto incassato dalla società granata con la cessione di Raoul Bellanova: il passaggio in nerazzurro dell'esterno italiano frutterà alla società dicirca 25 milioni di euro (22 subito, 3 legati a una serie di bonus).

Pedersen conosce già il campionato italiano avendo giocato nella scorsa stagione con la maglia del Sassuolo: per lui si tratta infatti di un ritorno in Serie A. La scorsa stagione non era stata particolarmente ricca di soddisfazioni per il norvegese, considerando che a fine stagione la squadra neroverde è retrocessa in Serie B. Spera ora di riuscire a togliersi qualche soddisfazione in più in granata.