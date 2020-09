LE FORMAZIONI UFFICIALI:

. Dopo il rinvio della sfida contro la Lazio, i bergamaschi sono all'esordio in stagione. Gli uomini di Giampaolo, invece, sono reduci dalla sconfitta del Franchi contro la Fiorentina. I padroni di casa schierano i nuovi arrivati Vojvoda e Murru, mentre davanti confermati Zaza e Belotti, con Berenguer alle loro spalle. Gasperini sceglie Caldara e Sutalo in difesa, con Gomez alle spalle di Muriel e Zapata.L'ultimo duello in Piemonte è decisamente singolare e riporta al 7-0 nerazzurro dello scorso 25 gennaio. Nei 55 precedenti a Torino, sono 27 le vittorie granata, 19 i pareggi e 9 i successi bergamaschi, con 99 gol fatto per i padroni di casa e 59 per gli ospiti. In campionato, il Toro non vince da sei partite: è dal 2002/2003 che i granata non perdono le prime due partite di campionato. L'Atalanta, dal canto suo, è reduce dal miglior piazzamento della sua storia in campionato: il successo dello scorso gennaio, tuttavia, è l'unico delle ultime 10 in casa del Toro.Sirigu; Vojvoda, Bremer, Nkoulou, Murru; Meité, Rincon, Linetty; Berenguer; Zaza, Belotti.Sportiello; Toloi, Caldara, Sutalo; Hateboer, de Roon, Freuler, Gosens; Gomez; Muriel, Zapata.