"Belotti può chiudere la carriera al Torino" ha dichiarato ieri il dt Davide Vagnati, dopo che già negli scorsi giorni il presidente Urbano Cairo aveva annunciato che il Gallo non sarebbe stato ceduto.



Non solo il capitano del Torino non partirà ma potrebbe anche rinnovare il contratto: nelle prossime settimane, quando la sessione estiva del calciomercato sarà chiusa, Cairo e Vagnati incontreranno il procuratore di Belotti con l'obiettivo di trovare un accordo per il prolungamento del contratto.