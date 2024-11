Milan su Bondo: nome nuovo per il mercato a centrocampo

Getty Images

Ai nomi del franco-marocchino Reda(classe 2004) dell'Hellas Verona, del danese Morten(classe 2001) del Genoa, del francese Lucas(classe 2003) del Salisburgo e dello statunitense(classe 2001) del Betis se ne aggiunge uno nuovo.Come si legge sulla Gazzetta dello Sport e sul Corriere dello Sport in edicola oggi,, che lo ha portato in Italia nell'estate del 2022 ingaggiandolo a titolo gratuito dal Nancy, per poi prestarlo alla Reggina in Serie B da gennaio a giugno 2023. Finora Bondo ha raccolto 44 presenze con la maglia del Monza, segnandolo scorso 18 febbraio) e servendo un assist con 12 cartellini gialli e un'espulsione.