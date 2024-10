Getty Images

Urbano: è la clamorosa notizia riportata da La Stampa. Secondo quanto riferito dal quotidiano, ci sarebbero già stati una serie di incontri, tre per l'esattezza, tra l’imprenditore e l’azienda austriaca che, da questa stagione, è diventata anche sponsor della società granata.- Da tempo il presidente granata è al centro di una forte contestazione da parte della tifoseria, delusa dai risultati di diciannove anni della sua gestione senza che la squadra sia mai riuscita a compiere il salto di qualità promesso. Contestazione che in estate è esplosa in maniera forte dopo la cessione improvvisa diper 25 milioni di euro: un’operazione, come spiega sempre La Stampa, che sarebbe stata portata a termine con l’obiettivo di rendere più appetibili i bilanci proprio per via della trattativa con la Red Bull.

- Ci sono poi altri fattori che lasciano pensare che qualcosa bolla in pentola: lo scorso 4 maggio Cairo aveva annunciato il rinnovo del contratto del direttore tecnicoma, a distanza di quasi sei mesi, le. Stessa situazione per il Responsabile del Settore giovanile,, che è legato al Torino fino al 30 giugno 2025. Il prossimo 30 giugno: la società granata finora non ha ancora trovato l’accordo per il prolungamento dell’affitto e Cairo non sembra intenzionato a intavolare una trattativa per l’acquisto dell’impianto, come invece vorrebbero da Palazzo Civico e come la Red Bull potrebbe essere intenzionata a fare.

Da parte di Urbano Cairo, per il momento, è arrivata una secca smentita riguardo alla trattativa: "Anni fa Ciuccariello, oggi Red Bull. Cambia il soggetto ma la costante è lapubblicate", ha dichiarato il presidente granata a TorinoCronaca.