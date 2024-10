Getty Images

Il Torino ha sbloccato la gara contro il Como grazie ad un giovane attaccante subentrato dalla panchina,, che ha preso il posto di Tonny Sanabria nella ripresa. Andiamo a conoscere meglio il profilo d questo ragazzo, che l'infortunio di Zapata ha portato in prima squadra dopo che Ivan Juric lo aveva convocato già nella scorsa stagione.Alieu Eybi Njie, svedese di chiare origini gambiane (può ancora scegliere l'una o l'altra nazionalità), è nato il 14 maggio 2005 a Stora Tuna, in Svezia. Si è formato calcisticamente nella squadra svedese Forssa BK, quindi,. 4 reti all'anno nei primi due anni, altre due nella prima metà di stagione con la Primavera, quest'anno ancora una rete in Primavera 1. Si tratta di un- Due le presenze prima di oggi per Njie nel campionato 2024/25, un minuto nella trasferta di Verona e quasi mezz'ora in casa contro la Lazio. Trenta minuti anche nella sconfitta ai sedicesimi di Coppa Italia contro l'Empoli, mentre oggi è arrivato il primo gol tra i pro.