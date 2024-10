Torino-Como 1-0: il tabellino

Getty Images

Marcatori: 30’ s.t. Njie (T)Torino (3-5-2): Milinkovic-Savic; Coco, Maripan, Masina (48’ s.t. Dembelé); Walukieiwcz (1’ s.t. Vojvoda), Vlasic (27’ s.t. Tameze), Linetty (20’ s.t. Gineitis), Ricci, Lazaro; Sanabria (20’ s.t. Njie), Adams. All. VanoliComo (4-2-3-1): Audero; Goldaniga, Dossena, Kempf, Alberto Moreno (37’ s.t. Belotti); Sergi Roberto (37′ p.t. Braunoder), Perrone; Strefezza (29’ s.t. Da Cunha), Paz (37’ s.t. Mazzitelli), Fadera (37’ s.t. Jasim); Cutrone. All. FabregasArbitro: Ayroldi di Molfetta

Ammoniti: 3’ p.t. Strettezza (C), 32’ p.t. Masina (T), 32’ p.t. Linetty (T), 36’ p.t. Goldaniga (C), 19’ s.t. Vojvoda (T), 28’ s.t. Paz (C).