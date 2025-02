Torino, colpo anche in difesa: dalla Fiorentina ecco Biraghi

Getty Images

di questa sessione invernale di calciomercato, dopo quelli di Eljif Elmas e di Cesare Casadei., che in campionato non giocava con i viola addirittura dal 3 novembre scorso (proprio contro i granata all'Olimpico Grande Torino).- L'ormai ex capitano della Fiorentina di Raffaele Palladinoper una cifra di poco inferiore ai 2 milioni di euro. Il difensore classe '92, che arriverà in Piemonte, con ogni probabilità si giocherà il posto di titolare sulla fascia sinistra con Borna Sosa.

- Affare agli ultimi dettagli quello per il laterale che in carriera ha vestito anche le maglie di Inter e Pescara tra le altre e potrà giocarsi le sue carte nella rosa di Paolo Vanoli., dopo aver perso il posto da titolare e non solo, a favore di Robin Gosens e Fabiano Parisi.