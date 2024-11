Torino, contestazione shock a Cairo: manifesti funebri appesi al Filadelfia

Getty Images

La contestazione dei tifosi delnei confronti diha assunto toni macabri: ai cancelli del, nella notte, è stata appesa una bara di cartone con un manifesto funebre con l'annuncio della morte del presidente granata: "Qui giace Urbano Cairo, 21/05/57-31/12/2024. Uomo di bassa statura fisica e morale, conosciuto come il presidente maiale. Il suo ego gli fu fatale. Se vi dovesse mancare vi accoglierà nel girone infernale. R.I.P. - Riposa in pena". Sull'episodio sta ora indagando la Digos.Da tempo la contestazione al presidente granata si è fatta sempre più forte e rumoroso, con la cessione in estate a sorpresa di Raoul Bellanova che è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Ora le voci di una possibile trattativa per il passaggio di proprietà alla Red Bull (anche se smentite dallo stesso Cairo) hanno ridato nuova linfa alla contestazione, anche se in questo i manifesti, con tanto di augurio di morte, sono certamente da condannare. Domani pomeriggio, in occasione di Torino-Fiorentina, la Curva Maratona e la Curva Primavera, come stanno facendo da inizio campionato, continueranno ad alternare cori di sostegno alla squadra a cori contro la società e inviti allo stesso Cairo a vendere la società.