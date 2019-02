Buone notizie per Walter Mazzarri in vista della partita di domenica pomeriggio contro l'Udinese. L'allenatore del Torino potrà infatti contare su Kiffi Djidji: il difensore ivoriano, che non ha giocato contro la Spal per via di una lieve distorsione al ginocchio, questo pomeriggio ha svolto l'intero allenamento con i propri compagni di squadra.



Djidji potrà quindi essere a disposizione per la partita contro l'Udinese, partita alla quale mancherà Nicolas Nkoulou, che è stato fermato per un turno dal Giudice sportivo dopo il cartellino rosso ricevuto contro la Spal.