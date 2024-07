Torino, Djidji: 'Ho imparato tanto da Juric. Mi piacerebbe restare in Italia'

Getty Images

Da ierinon è più un calciatore del, il 30 giugno è infatti scaduto il contratto che lo legava alla società granata e al momento è svincolato. Il difensore ha ora parlato della sua esperienza in granata ai microfoni di TV Play.Per prima cosa Djidji ha parlato del suo rapporto con, che l'anno scorso era stato decisivo per convincere a rinnovare con il Torino per un'altra stagione: “Juric è uno impulsivo, ma anche un uomo vero: in generale dice sempre quello che pensa. Come allenatore, al suo arrivo al Torino la squadra stava male, poi con lui ha fatto molto meglio. Io ho imparato tanto con Juric e mi sono sempre trovato bene. Sì sì certo, lui ha sempre creduto in me. L’anno scorso ero in scadenza e lui mi ha detto che sarebbe rimasto ancora un anno e poi avrebbe valutato. E a me non sarebbe dispiaciuto rimanere a Torino con lui, quindi ho firmato e abbiamo fatto questa stagione insieme”.

Djidji ha poi parlato anche del suo futuro: “Rimanere in Italia? Beh sì, il mercato italiano è quello che conosco di più. Sono sei anni che gioco qua, che sono qua, questo è il campionato che conosco meglio. Anni fa la Serie A era un po’ calata ora sta tornando a fare bene, si vede in Champions con gli ultimi risultati delle squadre italiane. Quindi sì, non avrei problemi a restare in Italia”.