LightRocket via Getty Images

Torino, dopo Radonjic si lavora a un'altra cessione

14 minuti fa



Il mercato in uscita del Torino non è ancora terminato. Nemanja Radonjic è stato ceduto a titolo definitivo alla Stella Rossa di Belgrado ma ora il dt Davide Vagnati è al lavoro per un'altra cessione, quella di Emirhan Ilkhan. Il centrocampista turco si sta allenando agli ordini di Paolo Vanoli ma non rientra nei piani dell'allenatore, come dimostra il fatto che non sia stato nemmeno convocato per le tre partite di campionato disputate.



Sulle tracce di Ilkhan ci sono due società turche: il Basaksehir e l'Adana Demirspor. In Turchia il mercato è aperto fino al 13 settembre, Vagnati ha quindi ancora una decina di giorni di tempo per riuscire a trovare un accordo per definire la cessione a titolo definitivo del centrocampista.