Torino e Fiorentina su Shpendi: "Non decido io, penso al cesena. Deluso dall'Albania, se chiama l'Italia.."

Ilvola in Serie B anche grazie al suo bomber,, che con i suoi 9 gol segnati finora è attualmente in vetta alla classifica cannonieri del campionato. Prestazioni che hanno attirato numerose voci di mercato attorno a lui con Fiorentina e Torino fra le altre che si sono già mosse in vista di gennaio. L'attaccante classe 2003 ha però dribblato le domande sul futuro aprendo però clamorosamente alla possibilità di vestire sì una maglia diversa, ma quella della nazionale. Ecco le sue parole a TeleRomagna."Torino e Fiorentina? Sento e leggo molto sul mio conto, ma posso assicurare che non so nulla. Penso solo al Cesena. So che continuare qui è la strada giusta, anche se non tocca a me prendere certe decisioni. Ragiono partita dopo partita, sapendo che devo fare il bene mio e soprattutto del Cesena”.

“In questo momento faccio parte della nazionale albanese pur avendo concluso il mio percorso con l’Under 21, pensavo di essere chiamato per il raduno di quella maggiore, ma non è stato così e mi è dispiaciuto che non ci sia stata questa possibilità. Italia? Sono nato e cresciuto qui, ho doppia cittadinanza, ma una chiamata in azzurro non è mai arrivata. Se dovesse accadere ci farei sicuramente un pensierino”.