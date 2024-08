Torino, ecco chi è il possibile sostituto di Bellanova

NurPhoto via Getty Images

La permanenza dialè, al momento, tutt'altro che scontata: l'nelle ultime ore ha avviato una trattativa per cercare di acquistare il terzino destro.avevano respinto nelle scorse settimane gli assalti della(per via delle offerte ritenute troppo basse) ma ora stanno ascoltando la proposta del club nerazzurro, che tra l'altro sarà il prossimo avversario del Torino in campionato.I due dirigenti granata hanno anche iniziato a muoversi alla ricerca de sostituto di Bellanova e uno dei giocatori più tenuti sotto osservazione è, terzino norvegese classe 2000 di proprietà delma che nella scorsa stagione ha vestito la maglia del Sassuolo e che conosce quindi già bene il campionato italiano.

Per il momento il Torino ha effettuato solamente un primo sondaggio con il club olandese ma non ha ancora presentato un'offerta ufficiale. L'eventuale affondo per il norvegese arriverà solamente nel caso in cui la trattativa per il passaggio di Bellanova all'Atalanta dovesse sbloccarsi.