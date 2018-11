Tra i giocatori che più hanno convinto in casa Torino in questo inizio di campionato c'è sicuramente Ola Aina. Il terzino nigeriano è arrivato in estate in prestito dal Chelsea ma la squadra granata ha la possibilità di acquistarlo a titolo definitivo per la cifra già fissata di 10 milioni di euro.



Ne costa invece 7, di milioni di euro, Koffi Djidji. Anche il difensore ivoriano è arrivato al Torino con la formula del prestito, ma dal Nantes. Ora il presidente granata Urbano Cairo sta valutando l'ipotesi di acquistare a titolo definitivo entrambi i giocatori: un'operazione che potrebbe portare termine già a gennaio ma solamente nel caso in cui Chelsea e Nantes fossero disposte a fare degli sconti sui prezzi dei riscatti già concordati.