Torino, ecco quanto può guadagnare se l'Empoli riscatta Sazonov e Pellegri

6 minuti fa



Saba Sazonov e Pietro Pellegri sono diventati due giocatori dell'Empoli: entrambi si sono trasferiti dal Torino alla squadra toscana con la formula del prestito con diritto di riscatto. Se riusciranno a convincere in maglia azzurra, il club ha quindi la possibilità di acquistarli a titolo definitivo a cifre già concordate.



Ma quanto guadagnerebbe il Torino nel caso in cui l'Empoli a fine stagione dovesse riscattare sia il difensore che l'attaccante? In totale 8 milioni di euro. Non equamente divisi però: la clausola del riscatto di Pellegri è stato infatti fissata a 4,5 milioni di euro, quella di Sazonov è di 3,5 milioni. In pratica, se l'Empoli dovesse acquistare i due giocatori, il Torino incasserebbe 1 milione in più rispetto a quelli spesi per acquistare Sebastian Walukiewicz, considerati anche i bonus: il difensore polacco è infatti arrivato a titolo definitivo per 5 milioni più 2 di bonus.