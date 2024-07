Getty Images

Torino, Ilic saluta: affare in chiusura con lo Zenit

13 minuti fa



Ivan Ilic è a un passo dal lasciare il Torino. La trattativa che dovrebbe portare il centrocampista serbo allo Zenit San Pietroburgo è infatti in chiusura.



Nelle ultime ore, il club granata e lo Zenit hanno trovato l'accordo: la cifra dovrebbe aggirarsi intorno ai 25 milioni di euro. Il calciatore si era preso un po' di tempo per valutare la destinazione e, dopo qualche riflessione, starebbe per accettare.



I russi offrono un triennale da tre milioni di euro a stagione al classe 2001. Comprato dal club di Cairo per 16 milioni di euro, questa stagione ha giocato 33 partite tra tutte le competizioni, segnato 4 reti e fornito 2 assist.