Il Torino accelera per Marco Giampaolo. Come scrive Tuttosport, però, c'è un nodo da sciogliere, legato all'ingaggio: i 2 a stagione percepiti dal Milan, club col quale è sotto contratto, sono troppi per i granata, che hanno già trovato comunque l'accordo per la durata (due anni). Ora Vagnati è al lavoro per limare la distanza economica.