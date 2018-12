Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport c’è un forte timore di incidenti in vista del derby di Torino che si giocherà domani alle 20.30 all’Olimpico Grande Torino fra il club granata e la Juventus. Gli ultras bianconeri, infatti, hanno organizzato un grande corteo che dovrebbe attraversare parte della città al fine di recarsi tutti insieme e in massa allo stadio.



I tifosi si raduneranno alle 17 in Piazzale Caio Mario, che dista poco più di 2 km e mezzo dallo stadio. Il clima e i rapporti fra le due tifoserie non sono ottimi, soprattutto dopo l'inchiesta di Report che ha svelato retroscena non gratificanti sull'esposizione degli striscioni contro Superga da parte dei tifosi della Juventus all'interno dello Stadium in un derby del 2014.



Per questo motivo è stata fortemente rafforzata la vigilanza nelle aree interessate dal corteo, a partire dalla piazza in cui si ritroveranno, lungo il percorso e, soprattutto, nelle vicinanze dello stadio. Per la partita, infatti, sarà registrato il tutto esaurito: non accadeva da 2 anni.