Torino, la mossa per avere Esposito dall'Inter

Ilha messo nel mirino, attaccante classe 2005 di proprietà dell'Inter che nel corso dell'ultima stagione ha giocato in prestito in Serie B nellocollezionando 38 presenze e mettendo a segno 3 reti: numeri importanti considerata la giovane età della punta.Il direttore tecnico granata,, ha avviato i contatti con il club nerazzurro per riuscire ad arrivare al giocatore: al momento è stato effettuato solamente un sondaggio per capire se c'è la possibilità di acquistare Esposito a titolo definitivo o se l'unica pista percorribile è quella del prestito.

Quel che è emerso dai primi colloqui è che l'Inter difficilmente vorrà perdere completamente Esposito e vorrebbe mantenere almeno un diritto di recompra sull'attaccante che è cresciuto nel proprio settore giovanile. La trattativa al momento è ancora alla fase iniziale, nelle prossime settimane sono previsti nuovi contatti tra le parti.