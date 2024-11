Torino, le pagelle di CM: lampi di Njie, Adams e Sanabria inutili

Getty Images

: attento nei primi minuti quando il Monza riesce ad arrivare alla conclusione Ion un paio di occasioni con troppa semplicità. Sull’angolo che porta al gol di Djuric preferisce non uscire nonostante il pallone sia crossato nell’area piccola: scelta sbagliato.a un quarto d’ora dalla fine ha un’occasione enorme per portare in vantaggio il Torino ma spreca un vero e proprio rigore in movimento. Prestazione comunque sufficiente quella del polacco.: Djuric gli crea diversi problemi e il centrale del Torino fa fatica contenerlo. Ma la punta bosniaco non è l’unico calciatore del Monza che rende complicata la sua giornata, anche Maldini in apertura di gara lo supera con troppa facilità.

trova il suo primo gol con la maglia del Torino con una bella incornata da azione d’angolo. Dopo i primi minuti di difficoltà, la sua prestazione migliora man mano che passano i minuti.: spinge molto e mette in campo tanta buona volontà ma commette tanti errori dal punto di vista tecnico e finisce spesso per crossare addosso agli avversari o regalare direttamente palla agli avversari.si limita più che altro a svolgere il compitino, l’unico vero spunto della sua gara è quando sradica il pallone dai piedi di Bianco che stava tentando di proteggere una rimessa dal fondo.

(Dal 26’ s.t.dà vivacità al Torino e riesce anche a rendersi pericoloso in un paio di occasioni)dopo un primo tempo sottotono, il centrocampista si accende nella ripresa quando riesce anche ad andare un paio di volte pericolosamente alla conclusione trovando però, entrambe le volte, l’ottima opposizione di Turati.viene scelto per sostituire l’infortunato Ilic. Non inizia bene la partita poi cresce con il passare dei minuti.l’angolo che pennella per il colpo di testa vincente di Masina è l’unica buona giocata della sua partita. Sulla fascia sinistra non riesce mai a cambiare passo e compie spesso la scelta sbagliata.

(Dal 26’ s.t.non riesce a incidere)dopo un primo tempo in cui non lo si vede praticamente mai in campo, si accende leggermente nella ripresa ma la sua prestazione è molto lontana dalla sufficienza.forse debilitato dal lungo viaggio intercontinentale fatto negli scorsi giorni per rientrare dal Paraguay, il numero 9 granata appare completamente avulso dal gioco. Mai pericoloso, la sua prestazione è assolutamente negativa.il suo Torino interrompe la striscia di tre sconfitte consecutive ma l’appuntamento con la vittoria è ancora una volta rimandato. Nel primo tempo la squadra appare impaurita, meglio nella ripresa soprattutto dopo l’ingresso di Njie. Ma quel che si vede è troppo poco.