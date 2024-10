Torino, le pagelle di CM: Linetty versione Halloween. Ricci si salva

Getty Images

Il Torino non gioca una grande partita all’Olimpico. Pochissime occasioni e Linetty con un errore incredibile spiana la strada a Dybala. Tra i peggiori anche Masina e Lazaro.6 – Prova a rimediare al pasticcio di Linetty ma viene scartato da Dybala. Per il resto viene impegnato poco.5 – Prova a salvare in extremis il tiro di Dybala ma sbaglia l’intervento in scivolata e manda il pallone in porta. Secondo la Lega Calcio non è autorete, ma l’intervento goffo resta.5,5 – Si divora il gol dell’1-1 al 32’ calciando addosso a Svilar. Contiene bene ma al 56’ esce. (dal 56’ Pedersen:

5 – Va in confusione totale con Dybala ed è spesso fuori tempo. Si prende anche un giallo a venti minuti dalla fine che lo frena un po’ nel finale5,5 – Si fa vedere poco e la serata per lui e i suoi compagni non è un granché. Un passo indietro rispetto alle altre partite (dall’87’ Tameze SV)4,5 – La frittata sul gol dell’1-0 della Roma è grossa. Sbaglia un clamoroso retropassaggio che regala il gol a Dybala. Peggiore in campo (dall’80’ Karamoh SV)6 – Ritrova Juric che l’anno scorso gli ha cambiato la carriera. È sempre tra i migliori in mezzo al campo e sbaglia poco.

5,5 – Gioca un po’ a sorpresa al posto di Vlasic ma non fa bene. Tanta confusione in mezzo al campo e viene sostituito all’inizio della ripresa (dal 46’ Njie:5 – Spinge poco sulla fascia e sbaglia praticamente quasi tutti i cross (3 su 4). Perde anche 4 contrasti su 5. Non una grande serata5,5 – Nella brutta gara del Torino ci finisce anche lui che era stato uno dei migliori in questo avvio di stagione. Poco incisivo e non calcia mai in porta.5,5 – Nel suo ex stadio ha voglia di rivalsa, ma si vede poco. I difensori della Roma lo contengono bene e trova pochi guizzi. (dal 56’ Vlasic:

5,5 – Un passo indietro rispetto al match col Como per la sua squadra. Non è facile all’Olimpico ma il Torino ha fatto veramente poco.