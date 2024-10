Perché Dovbyk non gioca Roma-Torino

AFP via Getty Images

Roma in emergenza per la partita contro il Torino, posticipo del turno infrasettimanale che i giallorossi giocheranno in un Olimpico caldissimo con la Curva Sud che sta pensando a una nuova contestazione., che ha un piccolo problema al ginocchio ma il forfait è dovuto a un attacco febbrile delle ultime ore. L'attaccante ucraino è presente nella lista dei convocati dell'allenatore giallorosso, ma andrà in panchina ed entrerà solo in caso di necessità.- In un momento di difficoltà per la Roma, mancherà così l'ex attaccante del Girona che è il capocannoniere giallorosso:. Arrivato in estate per poco più di 30 milioni di euro, la Roma ha superato l'Atletico Madrid che aveva già l'accordo con il club spagnolo e aveva quasi chiuso l'intesa con il giocatore. All'ultima curva della trattativa i giallorossi si sono inseriti e l'hanno portato in Italia.

- Al posto di Dovbyk come riferimento in attacco, consulla trequarti efuori. Anche il capitano sarà out per un dolore al piede, che non è riuscito a smaltire dopo aver giocato con gli antidolorifici nella gara di Firenze contro la squadra viola. Fuori invece per scelta tecnica Bryan Cristante, per il quale è stato preferito il francese ex Rennes Le Fée per affiancare Koné a centrocampo.