Torino, le pagelle di CM: Milinkovic-Savic è super, l'attacco non punge

: è autore di almeno tre parate di grandissimo livello: la prima sul tacco ravvicinato di Lukaku, poi sui colpi di testa di Kvaratskhelia e Olivera. Si fa sorprendere sul primo palo dal tiro di McTominay ma è bravo lo scozzese a concludere velocemente e con un sinistro molto potente.: Kvaratskhelia gli fa venire il mal di testa per tutto il primo tempo. Meglio nella ripresa quando è aiutato anche maggiormente da Lazaro.pasticcia molto in difesa e, nel primo tempo, divora un’occasione enorme per realizzare l’1-1 finendo, di fatto, per compiere un salvataggio per il Napoli.

dei difensori schierati dal primo minuto da Vanoli è quello che offre la prestazione migliore. Sempre puntuale negli interventi, è bravo nel riuscire a contenere Politano.(Dal 30’ s.t.non dà l’aiuto che dovrebbe a Walukiewicz nel cercare di contenere Kvaratskhelia e, per tutto il primo tempo, il georgiano fa quello che vuole. Non si vede neppure mai in fase offensiva. Prestazioni insufficiente.(Dall’1 s.t.: dà un aiuto maggiore alla squadra in fase difensiva, ma in fase offensiva è nullo): prova a prendere per mano la squadra, soprattutto nel secondo tempo, facendo girare il pallone ma non riesce ad andare oltre al semplice compitino.

nel primo tempo recupera diversi palloni e riesce a frenare diverse azioni avversarie. Nella ripresa Vanoli lo richiama in panchina quando prova ad alzare il baricentro inserendo Vlasic.(Dal 19’ s.t.: altra prestazione insufficiente da parte del croato. Errori in serie per lui).è uno dei più vivaci in casa Torino. Puntuale nell’attaccare lo spazio facendosi vedere in avanti ogni volta che ne ha la possibilità.Vanoli lo schiera titolare sulla fascia sinistra e il numero 27 lo ripaga con una buona prestazione. Corre, pressa e riesce anche ad arrivare spesso sul fondo.

(Dal 30’ s.t.pochi minuti dopo il calcio d’inizio ha una grande occasione di testa ma la spreca mandando la palla a lato. Poi i difensori del Napoli gli prendono le misure e lo scozzese con il passare dei minuti finisce per sparire dal campo.fa molto fatica contro i difensori del Napoli e non riesce mai a rendersi pericoloso. La giocata più importante della sua partita è il passaggio filtrante per Adams nel primo tempo: non è abbastanza.(19’ s.t.non riesce a incidere)l’impegno da parte della squadra c’è, ma gli errori sono tanti e alla fine arriva l’ennesima sconfitta. Il tecnico non riesce a trovare la ricetta giusta per far uscire il suo Torino dal tunnel nel quale è finito.