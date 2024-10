Torino, le pagelle di CM: Njie entra e la decide, Milinkovic-Savic para tutto

Getty Images

bravo nel primo tempo a opporsi alla conclusione di Fadera e nel secondo a negare la rete a Strefezza. Ma il meglio lo fa vedere su Nico Paz a metà secondo tempo, quando toglie il pallone che era destinato a infilarsi sotto la traversa.non è nel suo miglior momento di forma ma questa sera si riscatta. Qualche sbavatura la commetter ma la sua prestazione è comunque sufficiente.dopo aver scontato il turno di squalifica contro il Cagliari, il cileno torna a guidare la difesa del Torino e lo fa nel migliore dei modi. Tiene bene a bada Cutrone e non si fa mai superare dagli avversai.

: prestazione sufficiente da parte del numero 5, anche se non sempre è perfetto nel posizionamento in campo.(Dal 48’ s.t.Vanoli lo schiera nell’inedita posizione di esterno destro di centrocampo. Un esperimento che per non ha funzionato e all’intervallo lo ha richiamato in panchina.(Dall’1’ s.t.entra bene in partita e riesce spesso ad arrivare sul fondo per il cross): si accende solamente a tratti il numero 10 granata che, anche quest’oggi, gioca nella posizione di mezzala destra nel 3-5-2 di Vanoli. Prestazione comunque sufficiente la sua.

(Dal 27’ s.t.dà maggiore sostanza al centrocampo del Torino): troppo impreciso con la palla tra i piedi, finisce in più occasioni per regalare la sfera agli avversari. Serata no per il capitano del Torino che riceva anche un’ammonizione per proteste.(Dal 20’ s.t.è autore di qualche buona giocata di qualità)dopo un primo tempo in cui si limita più che altro a svolgere il proprio compitino, nel secondo tempo alzando decisamente i ritmi e non è un caso che il Torino riesce a essere molto più pericoloso. Sfiora anche il gol.

partita in crescendo da parte dell’austriaco che, soprattuto nel secondo tempo, riesce spesso ad andare sul fondo e a crossare palloni interessanti nell’area di rigore avversaria. Sfiora anche il gol di testa.il gol lo trova, nel primo tempo, ma la sua posizione è nettamente irregolare e gli viene ingiustamente annullato. Altre grandi occasioni non ne ha, anche perché non viene servito a dovere dai propri compagni.altra buona prestazione da parete del numero 9 granata che gioca molto per la squadra ed è autore anche di alcuni scambi interessanti con i propri compagni.

(Dal 20’ s.tè una serata che ricorderà per sempre. Entra e segna il suo primo gol tra i professionisti, tra l’altro sotto la Maratona. Un gol pesantissimo che regala la vittoria al Torino)il suo Torino interrompe la striscia di sconfitte consecutive e lo fa tornando alla vittoria. In questo successo è evidente la mano del tecnico che, nella ripresa, sceglie di dare spazio al giovane Njie che lo ripaga segnando il gol della vittoria.