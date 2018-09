"Oggi due cambi sono stati importantissimi". Il tecnico del Torino Walter Mazzarri analizza a Sky Sport la vittoria sul campo del Chievo: "Per giocare bene bisogna essere bravi tecnicamente, da quando alleno non ho mai potuto fare esattamente quello che volevo, ho sempre cambiato e non ho problemi. Zaza? Il problema è che non è facile inserire uno doo un mese e mezzo che hai provato determinati meccanismi quando ci sono punti in palio, gli esperimenti si fanno in amichevole. C'è bisogno di un po' di tempo. Oggi meritavamo la vittoria, in base a una serie di considerazioni stiamo facendo molto bene. Zaza è un calciatore super gradito da Mazzarri, se si fosse allenato da noi dal 6 luglio sarebbe stato diverso: vedrete, in futuro non ci saranno problemi".