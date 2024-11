Torino-Monza, la Maratona annuncia lo sciopero del tifo e una manifestazione contro Cairo

Simone Gervasio

La contestazione dei tifosi granata anon si placa. Anzi, sembra prendere sempre più forza, tanto che domenica, prima e durante, i gruppi organizzati dellahanno indetto una manifestazione all'esterno del stadio per urlare il proprio malcontento per la gestione societaria. Per tutta la durata del primo tempo i tifosi non entreranno allo stadio ma si ritroveranno all'esterno dell'impianto, di fronte alla tribuna centrale, per poi entrare nell'impianto nel secondo tempo e proseguire la contestazione."Invitiamo tutti i tifosi granata, che amano il Toro e non tollerano che la nostra storia venga calpestata, ad unirsi ai gruppi organizzati. Ad inizio partita ci sposteremo sotto la tribuna per contestare questa società indegna, lasciando lo stadio vuoto per 45 minuti. È giunto il momento di dare un segnale forte e far comprendere a Cairo quanto sia detestato dal popolo granata. Successivamente la protesta continuerà all’interno dello stadio", si legge nel comunicato diramato dalla Maratona.

La cessione improvvisa di, avvenute nelle ultime settimane della sessione estiva di calciomercato, è stata la goccia che ha fatto traboccare il vado del malcontento dei tifosi. Da quel momento la contestazione a Urbano Cairo - e successivamente al dt, reo di alcune infelici dichiarazioni prima di- si è fatta costante. Le voci su un possibile interesse dellaad acquisire la società hanno poi alimentato la contestazione.