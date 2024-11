Torino-Monza LIVE 0-0: occasioni per Coco e Maldini

Getty Images

Torino-Monza 0-0Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Coco, Masina; Pedersen, Gineitis, Ricci, Vlasic, Lazaro; Adams, Sanabria. All. Vanoli: Turati; Izzo, P. Marì, Carboni A.; Pereira, Bondo, Bianco, Kyriakopoulos; Maldini, Mota; Djuric. All. Nesta.: Rosario Abisso della sezione di Palermo.è uno dei due match della tredicesima giornata di Serie A in programma alle ore 15. Entrambe le squadre sono reduci da una sconfitta rimediata prima della sosta: i granata, che non vincono in campionato dal 25 ottobre scorso contro il Como, vogliono rifarsi dopo il ko rimediato nel Derby della Mole mentre i brianzoli, sconfitti in casa dalla Lazio nell'ultimo turno, proveranno a centrare la seconda vittoria in questo torneo (la prima ed unica finora è arrivata il 21 ottobre contro l'Hellas Verona).

