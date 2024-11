Getty Images

Monza, Pessina infortunato: tempi di recupero e quante partite salta

Redazione CM

un' ora fa



Brutte notizie per il Monza. Alessandro Nesta, nella conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Torino, ha annunciato l'assenza di Matteo Pessina, capitano dei brianzoli: "Ha subito una lesione parziale del tendine prossimale del bicipite femorale. Starà fuori per un po', ci vorrà tempo". L'ex centrocampista di Atalanta e Hellas Verona, che in questa stagione ha giocato 13 volte tra campionato e Coppa Italia, tornerà a disposizione nel 2025, rischia due mesi di stop.



Pessina rischia di saltare 9 partite, 8 di queste in campionato: ​Torino, Como, Udinese, Lecce, Juventus, Parma, Cagliari e Fiorentina in Serie A e Bologna in Coppa Italia (in calendario il 3 dicembre).