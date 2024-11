Torino-Monza: formazioni, dove vederla in tv e in streaming

Partita: Torino-Monza

Data: domenica 24 novembre 2024

Orario: 15.00

Canale TV: Dazn

Streaming: Dazn

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione

Segui Torino-Monza in diretta su DAZN

GUARDA SU DAZN

Dopo la sosta del campionato per gli impegni delle varie nazionali,. La squadra granata è reduce dalla sconfitta nel derby con la Juventus ma, più in generale, sta attraversando un periodo complicato. Non se la passa molto meglio il Monza, al momento penultimo in classifica.

Milinkovic-Savic; Vojvoda, Coco, Masina; Lazaro, Vlasic, Ricci, Gineitis, Sosa; Adams, Sanabria. All. Vanoli.: Turati; Izzo, Pablo Mari, A. Carboni; Birindelli, Bondo, Pessina, Kyriakopoulos; Maldini, Mota; Djuric. All. NestaVanoli durante la sosta ha recuperato sia Ricci che Adams e i due saranno regolarmente in campo domenica contro il Monza. Non ci sarà invece Ilic, che sarà costretto ad ancora alcune settimane di stop e verrà sostituito da Gineitis. Il principale dubbio di formazione per il tecnico granata riguarda chi schierare in difesa tra Vojvoda e Walukiewicz. Nel Monza dovrebbe rientrare dal primo minuto Pessina, in attacco Maldini e Mota giocheranno a sostegno di Djuric.

Anche Torino-Monza, così come tutte le altre partite del campionato di Serie A, può essere vista in TV su Dazn. Per questa partita non è invece prevista la diretta su Sky.Torino-Monza può essere vista in diretta streaming su Dazn alla cui piattaforma si può accedere attraverso qualsiasi tipo di dispositivo: smart TV, smartphone, tablet o computer. Ma può essere vista anche sui televisori collegati a console di gioco come PlayStation 4 e 5, Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S). O anche al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Edoardo Testoni, non è prevista la seconda voce.