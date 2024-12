Torino-Napoli LIVE 0-0

AFP via Getty Images

Milinković-Savić; Walukiewicz, Coco, Masina; Pedersen, Linetty, Ricci, Gineitis, Vojvoda; Adams, Sanabria. Allenatore: Paolo Vanoli.Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Kvaratskhelia. Allenatore: Antonio Conte.Fabbri e Meravigliasi affrontano alle 15 in un match valevole per la 14esima giornata di. La squadra capolista del campionato, guidata da, fa visita ai granata di, 11esima e reduce da un pareggio e tre sconfitte. Per il Napoli si tratta di un'occasione per ribadire il primato in classifica contro un avversario in crisi e contestato dalla tifoseria. Fra gli elementi di interesse della partita, ci sono sicuramente la sfida di Vanoli a Conte, di cui il tecnico granata è stato assistente, e la prima volta di, difensore del Napoli, contro la sua ex squadra. Tutti in campo alle 15, arbitra Fabbri, con Meraviglia al Var.

