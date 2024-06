Getty Images

Si ritroverà un problema in più da gestire, Davidea meno che prima del raduno del- previsto per i primi giorni di luglio - il direttore tecnico non riesca a trovare una soluzione per Nemanja. Il giocatore serbo, in rotta qualche mese fa con Juric, aveva disputato l’ultima parte della stagione col. Non sono bastate le partite, 14 tra Liga e Copa del Rey, per guadagnarsi la conferma. Gli spagnoli hanno deciso di non riscattarne il cartellino, così Radonjic - che nel frattempo ha pure perso la Nazionale - tornerà al mittente.

Cambierà l’allenatore, è vero, ma la situazione che riguarda Radonjic non sembra destinata ad avere una evoluzione diversa. Nemanja ha spaccato l’ambiente, ha costretto il Torino a rivedere i suoi piani in corso d’opera dopo che su di luie Vagnati avevano puntato. E così quasi un anno dopo Radonjic rischia di vedere il Fila solo per un rapido saluto.