Torino: presentata la terza maglia

Rosa con inserti granata: è così la terza maglia delper la stagione 2024/2025. La maglia è stata presentata questo pomeriggio al JD Store del centro commerciale Le Gru, alla presenza di, oltre che di un centinaio di tifosi presenti all'interno del negozio.La terza divisa da gioco debutterà sabato sera a San Siro, quando il Torino se la dovrà vedere contro l'Inter in quello che al momento, classifica alla mano, è un vero e proprio scontro d'alta quota. È la prima volta che il colore principale della terza maglia del Torino è il rosa.

Dopo la presentazione, Adams, Ilic e Lazaro si sono fermati per firmare autografi e scattare foto con i tifosi presenti, estraendo anche i numeri dei premi messi in palio, tra cui anche tre maglie e i biglietti per