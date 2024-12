Lazio, sotto l'albero almeno un botto: non solo Casadei e Folorunsho

Questamerita un regalo. Lo dicono i risultati portati dain questi suoi primi mesi di avventura biancoceleste: ilsono le basi di un potenziale capolavoro. Per completarlo, considerando i ritmi forsennati da gennaio a giugno, restando in lizza il più possibile su tutti i fronti, il tecnico ha bisogno diUna letterina vera e propria, indirizzata alla residenza romana di Babbo Natale, villa San Sebastiano, non è stata scritta. Non è nello stile dell'allenatore biancoceleste. Ma tanto a casa, quanto a Formello c'è consapevolezza sul da farsi.

Il dsgià a gennaio. Il patron biancoceleste infatti non è mai stato particolarmente avvezzo a grosse spese invernali, salvo rari casi. I precedenti in 20 anni di presidenza lo raccontano. Ma. Ecco perché secondo il direttore sportivo e il tecnico ci sarebbe bisogno di un innesto già pronto e non solo di una scommessa. In ogni caso, che almeno un acquisto lo si voglia fare lì in mezzo è quasi una certezza. Il profilo che risponderebbe alle esigenze di tutti sembrerebbe esseregiovane (classe 2003), in rampa di lancio, con esperienza all'estero su palcoscenici importanti e ora in cerca di definitiva consacrazione. Era corteggiato dal, che lo aveva chiesto in prestito al Chelsea. I lombardi però stanno ora per accogliere proprio dalla Laziogià pronto all'uso per una lotta salvezza che si preannuncia serratissima nei prossimi mesi. Ecco quindi che i biancocelesti, alleggerendosi anche di uno stipendio di fatto inutile, potrebbero proporre la medesima formula, magari con diritto o obbligo di riscatto condizionato, agli inglesi per l'ex primavera dell'Inter. In alternativa c'è, ex prodotto del vivaio di Formello, chiuso dalla folta concorrenza al Napoli e già corteggiato in estate. De Laurentiis però di trasferimenti a titolo temporaneo non vuole sentirne parlare. Ad agosto chiedeva solo cash () per cedere il cartellino. Difficilmente cambierà idea nelle prossime settimane.

Da quando è diventato ds Fabiani però la Lazio ha cambiato tattica sul mercato. L'estate scorsa ha giocato quasi sempre su più tavoli, molti dei quali rimasti nella penombra fino all'ultimo. Per questo non è da escludere che possano spuntare da sotto l'albero dei pacchetti a sorpresa., del, è nella lista dei secret santa tra cui pescare. Insieme a lui c'è anchedel, spuntato sui giornali in questi ultimi giorni. In Argentina lo danno addirittura quasi per fatto il suo passaggio in biancoceleste, ma dalle parti di Formello non ci sono riscontri. Anche perché è un difensore e non un centrocampista (in estate comunque anche nel reparto arretrato verranno fatti parecchi movimenti per ringiovanire la rosa). Occhio poi a, mai tramontato del tutto nonostante le smentite di qualche settimana fa. I contatti colci sono stati. Il prezzo è alto (), ma il buon rapporto che c'è tra Lazio e Hellas permette comunque di tenere aperti dei piccoli spiragli, magari anche in prospettiva estiva.