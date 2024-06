Torino, Radonjic nel mirino della Stella Rossa: trattativa in corso

Getty Images

farà presto ritorno a, dopo il prestito al, ma in granata potrebbe essere solamente di passaggio. Sulle tracce dell'attaccante esterno c'è infatti la, squadra nella quale ha già giocato nella stagione 2017/2018.A confermare l'interessa della squadra serba per Radonjic è stato il direttore sportivo della Stella Rossa,: "Radonjic è un ottimo giocatore, siamo costantemente in contatto con lui. Noi vogliamo portarlo qui, ma non tutto dipende da noi. Speriamo in ogni caso che la vicenda si evolva in modo che Nemanja indossi la nostra maglia, è un grande desiderio della società ma anche dei tifosi".

Il Torino ha aperto alla cessione a titolo definitivo ma l'ultima parola spetta al nuovo allenatore, Paolo Vanoli (la sua firma sul contratto è ormai imminente). I discorsi tra le due società sono già iniziati e anche il giocatore sembrerebbe felice di poter tornare a vestire la maglia della Stella Rossa per migrare con continuità e ritrovare anche la maglia della propria nazionale, dopo averla persa proprio alla vigilia dell'Europeo in Germania.