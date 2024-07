Torino, Ricci: "Il gioco di Vanoli può fa divertire tutti, noi e chi ci guarda"

Getty Images

Dal ritiro di Pinzolo, Samuele Ricci è intervenuto in conferenza stampa e ha parlato delle differenze tra il gioco di Juric e quello di Vanoli: “Con Vanoli facciamo un gioco diverso rispetto allo scorso anno, meno uomo contro uomo. Facendo anche la posizione di mediano devi fare qualche diagonale, una corsa più intelligente, ora non so se farò il mediano o anche la mezzala. Adesso stiamo cercando di immagazzinare più informazioni possibile”.“Ci siamo messi tutti subito a disposizione, quello del mister è un gioco che può far divertire sia noi che quelli intorno a noi. C’è qualche difficoltà perché il gioco cambia rispetto allo scorso anno, le difficoltà nella prima amichevole ci sono state ma penso che sia normale”.

“Si stanno allenando forte, come è giusto che sia. Quando arrivi in prima squadra vuoi dimostrare. Allenandoti forte alzi anche il livello degli allenamenti, quindi di fanno bene”“I consigli li può dare Duvan che ha qualche partita più di me sulle spalle, però in campo cerco di guidarli. In campo però si devono divertire come tutti noi”.