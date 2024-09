Getty Images

Torino, si è chiusa la campagna abbonamenti: il dato

un' ora fa



Si è chiusa ieri la campagna abbonamenti del Torino. Sono stati staccate oltre 9.000 tessere, oltre un migliaio in più rispetto alla scorsa stagione quando erano state 8.092 ma, da segnalare, un brusco rallentamento avvenuto nelle ultime settimane, dopo la cessione di Raoul Bellanova all'Atalanta che ha scatenato la contestazione della tifoseria nei confronti del presidente Urbano Cairo.



Il dato degli abbonamenti non è in realtà ancora definitivo, fino a venerdì 27 settembre è infatti possibile sottoscrivere i mini abbonamenti in Curva Primavera riservati agli studenti universitari (al costo di 99 euro) e i pacchetti "Adulto più Under 16" (il prezzo è di 100 euro per gli adulti e 50 per i ragazzi sotto ai sedici anni). Questi abbonamenti non includono le partite contro Juventus, Inter, Milan, Roma e Napoli e, se sottoscritti ora, valgono quindi per sole dodici partite, considerato che il Torino in casa ha già giocato come Atalanta e Lecce.