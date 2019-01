Tra i giocatori a cui i dirigenti del Torino dovranno trovare una nuova squadra in questa sessione invernale di calciomercato c'è anche Andrea Zaccagno: il portiere ex Primavera ha terminato prima del previsto il prestito alla Pro Piacenza a causa dei problemi finanziari che hanno colpito il club emiliano.



Zaccagno è ora rientrato al Torino ma non resterà a vestire la maglia granata: l'estremo difensore verrà infatti ceduto in prestito e, per questo motivo, il direttore sportivo Gianluca Petrachi è alla ricerca di una nuova sistemazione per il calciatore classe 1997.