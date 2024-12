Torino, Vanoli: "Col Genoa non firmerei per il pari. Mercato? Ho parlato con Cairo e Vagnati"

Getty Images

Alla vigilia di Genoa-Torino,ha così presentato la partita in conferenza stampa: "Ho guardato tante partite dell'anno scorso di Vieira, quando allenava lo Strasburgo e devo dire che ha fatto un grande lavoro. Quest'anno ha fatto solo due partite"."No, è in fase di recupero. Ha avuto un problema al flessore ma si sta avvicinando al suo recupero. Balcot e Ciammaglichella hanno avuto dei fastidi, vediamo se li recuperiamo".

"Quando ho detto che nel secondo avremmo dovuto stressare di più la difesa avversaria, l'ho fatto poi notare anche alla squadra. Nel primo tempo abbiamo avuto tre grandi occasioni, che sono state viste meno perché Meret non ha fatto interventi, come nel colpo di testa di Adams o l'occasione di Coco. I gol si fanno anche sulla ribattuta, voglio più cross, dobbiamo abituare i nostri attaccanti che quando si arriva sui quinti si crossa"."Domani è la partita importante, i punti contano, lo dice la classifica. Queste partite le devi saper interpretare a prescindere da chi gioca".

"Dobbiamo imparare che Zapata non c'è, quando parlo di prendersi delle responsabilità in più mi riferisco a questo. Dobbiamo trovare soluzioni alternative, contro il Napoli Adams e Sanabria hanno avuto occasioni importanti"."Zapata è venuto oggi all'allenamento perché vuole stare vicino alla squadra, questo è molto bello per la squadra. Non verrà a Genova perché domani deve proseguire il suo processo rieducativo".

"Devo dire che da quando sono arrivato ho sentito tantissimo la fiducia da parte del club e da parte dei tifosi. Sono però onesto anche con me stesso, so benissimo che i risultati sono importanti. Questa situazione non mi piace. Se può sembrare che la società mi lasci solo è una sensazione sbagliata. Se il caso che qualche dirigente venga a parlare? Su questo non posso rispondere, decide la società".

"Ho sempre detto che la paura è un sentimento che provo ogni giorno, queste partite bisogna saperle interpretare. Bisogna saper vivere la partita momento dopo momento""Ho avuto anche io un incontro in settimana con il presidente e il direttore sportivo perché il mercato va pianificato. È brutto ora parlare di mercato, ma è normale che quotidianamente si parli di mercato anche per quello che è successo con Duvan, è stata una bella chiacchierata anche per far capire quelle che sono le mie idee ma oggi è più importante la partita contro il Genoa".

"Ho dato dal primo giorno che non sono un integralista. L'anno scorso ho fatto la cosa inversa, passando dalla difesa a quattro a quella a tre. Ho sempre detto che la difesa a quattro può essere una soluzione e l'ho sempre sfruttata a partita in corsa"."Quando hai una rosa a disposizione è giusto sfruttare il momento positivo di un giocatore. Quello del quinto è un ruolo molto dispendioso, lo so bene perché l'ho fatto anche io. È un ruolo dove devi avere delle alternative"

"Quando parlo con il presidente non entro nel merito di queste questione. Io devo essere focalizzato sul campo. Non sono più ricco del presidente""Non comando il mercato, non lo posso sapere. Non è mio campito, sarà compito del direttore quello di far arrivare i giocatori il prima possibile"."So cosa mi deve dare, lo deve dare. Borna è un giocatore che può dare di più e deve dare di più".

"Ciammaglichella in prospettiva futuro piò essere una risorsa, per me i giovani sono importanti ma non sono i giovani che devono risolvere il problema""No, io sono sempre sceso per vincere"